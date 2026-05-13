◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級タイトルマッチ王者・晝田瑞希―同級１０位マイ・ソリマン（２３日＝日本時間２４日、エジプト・ギザ）プロボクシングのＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が２３日（日本時間２４日）、エジプト・ギザのピラミッド前特設会場で同級１０位マイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝との７度目の防衛戦に臨む。１２日、合宿中の米ロサ