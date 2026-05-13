福岡県筑紫野市で12日夕方、自転車に乗っていた大学生が、警察官をかたる男から「青切符」の反則金名目で金をだまし取られました。県内で「青切符」を悪用した詐欺が確認されたのは初めてとみられます。警察によりますと、12日午後5時半ごろ、福岡県筑紫野市武蔵で、自転車に乗っていた18歳の男子大学生が、警察官をかたる中年の男から停止を求められました。男は「手信号違反と一時不停止、携帯電話を見ていた」などと言い、反則