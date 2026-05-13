KISS OF LIFE KISS OF LIFE（キスオブライフ）が８日、千葉・幕張メッセで開催された「KCON JAPAN 2026」（初日）レッドカーペットに登場した。美スタイルが際立つ、カウガールルックの衣装で登場。報道陣前に登場すると笑顔で手を振るなど、フォトコールに応じた。KISS OF LIFEはJULIE、NATTY、BELLE、HANEULの４人からなる韓国の４人組ガールズグループ。