2026年5月12日（火）発売の雑誌『sweet（スウィート）』6月号特別号『otona SWEET（オトナスウィート）』には、HELLO KITTY×ALLISON BROWN（ハローキティ×アリソンブラウン）の「ランチトート＆保冷・保温巾着」が付録として登場！（写真）【ハローキティ×ALLISON BROWN】「ランチトート＆保冷・保温巾着」オリジナルアートを使用した特別感たっぷりのランチトートと巾着について、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレ