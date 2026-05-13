関東甲信は今日13日(水)の帰宅時間帯は、東京都心など平野部でもゲリラ雷雨になるおそれがあります。急に降り出す激しい雨や落雷に注意が必要です。明日14日(木)も午後を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。明後日15日(金)以降は晴れる日が多く、16日(土)から30℃以上の真夏日地点が続出しそうです。夏のような暑さになるため、熱中症対策を万全に行ってください。今日13日(水)帰宅時間帯は東京都心など平野部でもゲリラ雷雨の