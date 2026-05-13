２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太が、「ダウンタウン」の有料配信「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」に出演することを報告した。中山は１３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「出演させていただきました。皆様、是非ご覧下さい」と呼びかけ、番組の投稿を引用。出演したのは「Ｂａｒ怒」という企画で「とあるＢａｒに、普段から不平不満を抱える芸能人たちが集結。１人の怒りを発端に、他