6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、初のワールドツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』を開催することを13日、発表した。日本では6都市をめぐり、世界24都市34公演を実施する。【画像】世界24都市34公演！BOYNEXTDOOR初のワールドツアースケジュール『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』は、7月17日から19日の3日間、韓国・ソウルKSPO DOMEを皮切りに8月1日、2日に釜山、8月21から23日に神奈川、29日、30日に佐賀