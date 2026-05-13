NPB(日本野球機構)は13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」受賞選手を発表。セ・リーグは郄橋遥人投手と佐藤輝明選手の阪神タッグが選ばれました。投手部門で選出された郄橋投手は、3、4月で4試合に先発登板し、負けなしの3勝、防御率0.27(リーグトップ)を記録。4登板中3登板で完封勝利を記録しました。阪神からの受賞は、2025年8月度の才木浩人投手以来となります。打者部門で選出された佐藤選手は3、4月の全27試合