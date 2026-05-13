「ルパン三世」とNHK「小さな旅」などのテーマ曲作曲で知られるジャズピアニスト大野雄二さんが4日、老衰のため亡くなった。84歳。13日、所属事務所が発表した。1941年5月30日生まれ、静岡・熱海市出身。小学校でピアノを始めると、ジャズを独学で学び、慶大では有名ジャズ・プレイヤーを多く輩出しているライト・ミュージック・ソサエティに在籍した。藤家虹二クインテットでジャズピアニストとして活動を始め、自らのトリオでも