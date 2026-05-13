ソフトバンク・近藤健介外野手が１３日、３・４月度の大樹生命月間ＭＶＰのパ・リーグの打者部門に選ばれ、みずほペイペイドームで会見を行った。近藤の月間ＭＶＰは２４年６月度以来で４度目となる。近藤は開幕から４月末まで全２６試合にスタメン出場して打率．２９２、６本塁打、１９打点の成績を残した。また、リーグトップの長打率．５６２、出塁率．４２５と持ち味を発揮した。近藤は「ＷＢＣから調子が上がらず、僕自