13日に放送されたテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）のエンディングで、フィギュアスケート女子の坂本花織（26）がこの日、地元の神戸市で行った現役引退会見の最終盤に、結婚していたことを電撃発表したことを伝えた。坂本は会見で「私事ではございますが、先日結婚しました」と報告。お相手について、「大学時代に出会った方です。同い年です」と説明し「常に冷静で物事を考える人。でも楽し