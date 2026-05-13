2走前の共同通信杯2着に続き、9日の前走京都新聞杯2着で賞金を加算したベレシート（牡3＝斉藤崇、父エピファネイア）は北村友とコンビ継続で日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に参戦する。13日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。厩舎の先輩でもある母クロノジェネシスは19年秋華賞、20＆21年宝塚記念、20年有馬記念とG1を4勝した。