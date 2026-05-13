元テレビ東京アナウンサーでタレント森香澄（30）が13日、都内で、美容フードブランド「ドクターズナチュラルレシピ」新商品発表会に出席し、同ブランドとコラボした美容プロテインを発表した。新商品が白玉乳酸菌を含んでいることにちなみ、純白のドレスと白いバルーンを手に登場した。新商品開発には約1年かけた。美容好きの森は「こだわりすぎて、すごく時間がかかりました。味とか試行錯誤したり、あらためて市場調査した