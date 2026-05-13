13日、ボートレース徳山の2日目4Rで平田忠則（49＝福岡）がインからS遅れ気味も先マイを決めて1着となり、史上197人目の通算2000勝を達成。「起こしで鳴いてメイチで行きました。1マークも焦ったし、2マークも力が入った。こんなに力が入って緊張するとは思わなかった。G1の優勝戦より緊張しました」と喜びを口にした。「1000勝は桐生。1500勝は尼崎。そして今回、山口は嫁さんの地元なんでうれしいですね。次は2500勝をしたい