お笑い芸人のなかやまきんに君（47）と俳優の有村架純（33）が12日、都内で行われた伊藤園「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」発表会に登壇した。【映像】きんに君の「ヤー！」で笑顔になる有村架純「お〜いお茶」は純国産茶葉100％ということで、「100％譲れないこだわり」を聞かれた2人は次のように答えた。有村「あまり自分自身の強いこだわりはないが、強いて言うなら、お芝居においては無