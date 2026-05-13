元テレビ東京アナウンサーでタレント森香澄（30）が13日、都内で、美容フードブランド「ドクターズナチュラルレシピ」新商品発表会に出席し、同ブランドとコラボした美容プロテインを発表した。「老いを止めたいんですよ！」と力説した森。美容や肌について、曲線グラフを見ながら振り返った。社会人になったころを「スキンケア迷走期」とし、「アナウンサーになって表に出るので、気ににしなくてはならないと、いろんな物を試