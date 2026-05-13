お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が12日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。人生で一番最初に憧れた存在を明かした。「この間、改めて思ったんだけど、最初の自分の記憶って」と前置きした上でテレビだと明かした。「白黒テレビをおふくろと見てる、それが『ロンパールーム』っていって。うつみ宮土理さん。おふくろと見てるのが最初の記憶だから。いきなり最初の記憶からテレビなんだよ」