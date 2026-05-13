60周年を記念した特別な内外装と走りトヨタは、2026年10月20日に迎えるカローラシリーズの誕生60周年を記念し、カローラツーリングの特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートし、2026年5月12日に発売しました。1966年に誕生したカローラは、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」という3つのキーワードを軸に、時代や社会環境の変化に合わせて進化を続けてきました。これまでに世界