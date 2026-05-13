Aerosmithのオリジナルアルバム再発売シリーズ第2弾として、コロンビア・レコード復帰後の4タイトルと、ライブアルバム4タイトルの計8タイトルが6月17日にリリースされる。 （関連：ブルーノ・マーズ、驚異のドーム7日間公演は新たな“洋楽全盛期”の象徴にマイケル、ストーンズ……大規模来日公演史も辿る） 今回リリースされるのは、ジュエルケース仕様の通常盤