子どもが生まれると、ママの世界も一気に広がるのではないでしょうか。幼稚園、保育園、学校、子ども会、習い事……出会いが増える一方で、気をつかう場面も増えていくかもしれません。今回の投稿者さんは、率直な気持ちを打ち明けました。『人間関係に疲れてしまった。学校も幼稚園も子ども会も、なんか全部疲れた』特別なトラブルがあったわけではないのでしょう。それでも「全部疲れた」と言いたくなる瞬間があることに、共感す