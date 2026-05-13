〜 2026年4月の 「物価高」倒産動向 〜2026年4月に原材料や資材、エネルギー価格上昇などの物価高による倒産は、前年同月の1.5倍の85件（前年同月比51.7％増）に急増した。 2022年以降の円安局面では、2024年5月88件、2025年10月86件に次ぐ、3番目の高水準となった。負債総額は、153億7,700万円（同30.2％増）だった。負債10億円以上は1件（前年同月2件）と減少したが、同1億円以上5億円未満が31件（前年同月比106.6％増）と2