34歳の美人経営者が「他の人と手繋いじゃった」と打ち明け、ハイスペックな婚約相手が「マジで？」と絶句する場面があった。【映像】美人社長の告白に唖然とする婚約相手5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを