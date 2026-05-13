12日、都内で行われた「BIZTEL 20周年記念 新CM発表会」に、俳優の松本若菜（42）が出席した。発表会では、BIZTELが今年で20周年ということで、サービスがスタートした2006年の自分を松本は振り返った。【映像】カジュアルなパンツスタイルで登場した松本若菜松本「確か上京してきた年だと思う。本当に鳥取のド田舎から、家を一歩出たら絶対誰かがいる、とても人口が多い東京に来たっていうだけでも、私の中でもある意味、第二の