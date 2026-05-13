日本唯一のコーヒー専門の博物館「UCCコーヒー博物館」（神戸・ポートアイランド）が、6年ぶりにリニューアルされ、7月1日に再オープンすることが決まった。完全予約制で、5月15日正午から専用サイトで受け付ける。【画像】注目…新しい「UCCコーヒー博物館」の内部コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボも「UCCコーヒー博物館」は、「コーヒーの素晴らしさを一人でも多くの人に伝えたい」というUCCグループ創業者・上島忠雄