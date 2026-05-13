アメリカのトランプ大統領の中国訪問に半導体大手「エヌビディア」のフアンCEOが同行することが新たに分かりました。アメリカのトランプ大統領の中国訪問について、ホワイトハウスの当局者は電気自動車大手の「テスラ」を率いるイーロン・マスク氏や「アップル」のティム・クックCEOら、17人の大手企業首脳が参加することを明らかにしています。12日、これに加えて半導体大手「エヌビディア」のジェンスン・フアンCEOも同行するこ