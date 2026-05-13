俳優の浜辺美波（25）が、無邪気な笑顔で写る貴重なプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】浜辺美波の貴重なプライベートショット（複数カット）出演した映画やカレンダー撮影などのオフショットをInstagramでたびたび公開している浜辺。旅行中の貴重なプライベートショット公開5月11日の投稿では、「あったかい季節になりましたね。まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました。美味しいご飯