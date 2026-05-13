資源エネルギー庁が１３日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１１日時点、１リットル当たり）は、前々週より３０銭安い１６９円４０銭だった。５週ぶりの値下がりとなるが、補助金の効果で政府が目標とする１７０円程度の水準が続いている。