■MLBドジャース 2ー6 ジャイアンツ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのジャイアンツに今季8度目の先発登板。6回1/3、93球を投げて、被安打6（3本塁打）、奪三振8、四死球0、失点5（自責点5）で、今季3度目の黒星を喫した。試合は1点リードで迎えた5回、E.ハース（33）、H.ベイダー（31）に連続被弾するなど、メジャー初の3被弾で逆転を許した。終盤7回1死一、三塁と走者を背負った場