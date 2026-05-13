ドジャースの山本由伸投手（２７）は１２日（日本時間１３日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発し、６回１／３を３被弾を含む６安打５失点、８三振無四球だった。打者２５人に９３球。防御率３・６０となった。防御率７・７１と苦手にしている初回を慎重に立ち上がった。先頭イ・ジョンフ（李政厚）はカウント１―２からの４球目、７７・６マイル（約１２４・９キロ）のカーブで右飛に打ち取った。続くアラエスは