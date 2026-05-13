大の横浜DeNAベイスターズファンであることを公言している歌手の相川七瀬さんが2026年5月12日、DeNAの山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手・井上朋也内野手との交換トレードに悲しみをつづった。大の横浜DeNAベイスターズファンであることを公言している歌手の相川七瀬さんが2026年5月12日、DeNAの山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手・井上朋也内野手との交換トレードに悲しみをつづった。「これ、本当の話しです