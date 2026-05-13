LIFEEARは、着せ替え有線イヤフォン「Nova」より、「初音ミク×シナモロール」の世界観を落とし込んだ特別デザインモデルの予約販売を開始した。価格は16,800円。直販サイトにて取り扱い、7月下旬以降より発送の予定。 ファッション雑貨ブランド「GAACAL」がデザインを手がけた限定仕様。高透明度レジン製の有線イヤフォンとしての音質面を備えつつ、日々のコーディネートや気分に合わせて楽しめる着せ替え