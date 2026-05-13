13日午前、山形県中山町の国道で普通貨物自動車が道路を外れて標識などに衝突し、運転していた人が意識不明の重体となっています。警察によりますと、13日午前11時40分ごろ、中山町小塩の国道458号で、普通貨物自動車が路外に逸脱し、道路脇の標識などに衝突しました。この事故で、車を運転していた人が意識不明の重体となり、病院に搬送されました。警察は、運転していた人の身元の確認を進めるとともに、事故の原因などについて