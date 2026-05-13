◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発したが、自己ワーストの１試合３被弾など７回途中で６安打を浴び、５失点も今季ワーストで３敗目（３勝）を喫した。今季最多タイの８三振を奪ったが、防御率は３・６０となった。２回までは１人の走者も出さない完璧な立ち上