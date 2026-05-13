◆大相撲夏場所４日目（１３日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）が３日目に今場所の初勝利を挙げた。しっかり当たることができれば強いということを証明した一番でもあった。４日目の相手は義ノ富士（伊勢ケ浜）。実力者だが、踏み込めば大きな体が生きる。今場所のＶラインは１２勝前後と言われている。一つの白星で波に乗るタイプの琴桜。勝負はこれからだろう。３連勝と好調な大関・霧島（音羽山）。相撲内容も申