お手頃価格で人気の食材と言えば、鶏肉です。もも、むねなど、いろいろな部位がありますが、今回は「手羽中」を使ったレシピにフィーチャー。手羽先よりも食べやすくて、ほどよい価格なところも嬉しい。 ▼上品な味わいが◎「旨だし焼き」 白だしやお酒などの調味料に揉みこんだ手羽中を、フライパンで焼くだけ。パリパリに焼けた皮と、にんにくの風味がクセになり、食べ出したら止まりません。 ▼シンプル・イズ・ベスト「塩焼