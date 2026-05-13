タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が13日、都内で行われた『ドクターズナチュラルレシピ』新商品発表会に登場。30代になった現在が最も肌の状態がいいことを明かした。【写真】つやつや…美デコルテ全開の純白ドレスで登場した森香澄ドクターズナチュラルレシピは、腸美容からアプローチするインナービューティーフードブランド。日頃から同ブランドを愛用しているという森が企画・開発に携わった「美容プロテイン