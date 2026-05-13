ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会見後にはJNNの独自インタビューに応じ、TBS「ひるおび」でその模様が放送された。坂本は会見の最後に結婚をサプライズ発表した。大学時代に知り合った同い年の一般人で、番組で相手について問われると「割と私がガチャガチャして、家の中でも騒がしく走り回っているみたいな感じなんですけど、