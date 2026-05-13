超フレッシュな“初めまして”バッテリーで、獅子打線攻略に挑む。今季初の3位転落のソフトバンクは13日の西武戦で、DeNAからトレード加入発表翌日の山本祐大捕手（27）に即、スタメンマスクをかぶらせて、支配下選手登録から5日後に先発を託された藤原大翔投手（20）とバッテリーを組ませる。育成出身投手、前DeNAの正捕手は、ともに同戦前に出場選手登録をされてホークス1軍戦にてダブルでデビューを飾ることになる。最速156