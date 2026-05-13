藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月12日（火）の同番組に、吉田栄作の妻で1児のママ・内山理名がゲスト出演した。“オールドルーキーパパ”の吉田は、初めての育児で事あるごとに内山から怒られているそうで…。【映像】内山理名が語った夫・吉田栄作のプロポーズ秘話！しかし…とんでもハプニングも13歳差の吉田と内山は2021年に結婚し、2025年に第1子となる長女が誕生。番組では「