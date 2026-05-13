【第19話】 5月13日 公開 第19話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月13日、ゆりかわ氏によるマンガ「はじめてのセフレ」第19話をやわらかスピリッツにて公開した。 第19話では、バレンタインもホテルで過ごす2人。サービスのチョコがきっかけで、いつもよりキスが盛りあがり……。 「はじめてのセフレ」のページ (C)ゆりかわ／小学館