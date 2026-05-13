【第7話】 5月13日公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは5月13日、ぜろよん氏のマンガ「異世界エルフ村のおまわりさん」第7話をCOMICメテオにて公開した。 第7話では、教会へ足を運び、ダークエルフのシスター・アサギと出会う。子どもと遊んで汚れてしまった壮二はお風呂に入るのだが、そこにアサギも入ってきて……。 【5/13 更新】