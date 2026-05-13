Image: 任天堂 値上げ前に3年分買い溜め派に。任天堂はちょっと前にNintendo Switch 2の値上げを発表しましたが、その時にオンラインサービスの「Nintendo Switch Online」の値上げも発表。最大3年間分のプランを契約しておけるので、6月末までに買い溜めがお得だ！みたいに話題になっていましたが、その時のちょっとした注意点を任天堂がXにポストしていたので共有しておきますね。コンビニ