小糸製作所が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高は９３３０億円（前期比１．５％減）と減収見通しながら、営業利益６００億円（前期比１６．６％増）、純利益３９５億円（同２．４倍）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の５８円としたことが好感されている。 日本及びアジアを中心とした新規受注はあるものの、米州・中国での販売数量の減少を見込むことで