武蔵精密工業が後場に入ってストップ高まで買われている。同社はきょう、インドの子会社がこのほど、同国の電気自動車（ＥＶ）メーカーであるキネティック・グリーンが今後展開する二輪車プラットフォーム向けに統合型電動パワートレインシステムを供給することを内容とする基本合意書を締結したと発表。また、あわせて自社の二輪車用ＥＶ駆動ユニット（ｅ－Ａｘｌｅ）が、インドのエモビ社