三菱ケミカルグループが後場急騰。同社は１３日午後１時３０分、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２．６％増の３兆８０００億円、最終利益は同約１１倍の１２７０億円を計画する。大幅な増益予想を示したことをポジティブに受け止めた投資家の買いが集まった。 ケミカルズ事業では、スペシャリティマテリアルズにおける製品の販売増加とコスト削減の効果
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