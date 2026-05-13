イビデンが３日続伸。同社は１１日取引終了後に発表した決算が好感され１２日の株価は急伸していた。野村証券は１２日、同社株の目標株価を１万３４００円から１万８６００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。決算説明会を受け目標株価を増額した。顧客前払いによる設備投資の実質負担減、設備投資効率の改善、中期成長見通しの高まりを反映している。 出所：MINKABU PRESS