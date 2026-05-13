午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８２、値下がり銘柄数は５３７、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、精密機器、保険など。値下がりで目立つのは建設、金属製品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS