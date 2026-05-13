ベリテは後場急落。ストップ安となる前営業日比８０円安の３１４円に売られ、年初来安値を更新した。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の単独決算及び２７年３月期の通期業績予想の発表にあわせて、年間配当予想を開示した。今期は中間・期末各３円の６円（前期実績は２０円９８銭）と大幅減配を見込んでおり、嫌気したが出ている。配当の基本方針として従来は「事業継続に最低限必要な手元資金及び必要な運転資本の維持を阻害し