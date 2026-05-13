マウスコンピューターは、5月13日11時から6月3日10時59分まで、ECサイトにて「初夏のパソコンセール」を開催する。最大値引き額は70,000円（税込）となる。 【画像あり】対象のパソコン一覧 対象となるのは、『mouse』、ゲーミングブランド『G TUNE』、クリエイター向けブランド『DAIV』の各製品。ノートPCからデスクトップPCまで幅広いラインナップが値引きの対象となっている。 『