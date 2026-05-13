開催：2026.5.13 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 2 - 6 [ジャイアンツ] MLBの試合が13日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。 ドジャースの先発投手は山本由伸、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。 1回裏、5番 ウィル・スミス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 1-0 SF